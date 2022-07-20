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Общество20 июля 2022 13:09

Во Владимире 190 должников отключили от электричества

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил, что после очередного масштабного рейда по отключению должников, без электричества оставили 190 жителей Владимира.

Сумма их долга составила 6,8 млн руб. Под ограничение попали абоненты, которые не оплачивают счета за оказанные услуги более двух месяцев. Все они были уведомлены за 20 дней с помощью квитанций или звонков по телефону.

На сегодняшний день общая задолженность потребителей за свет перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 139 млн рублей, за тепловую энергию – 601 млн рублей. Кстати, в ходе данного рейда 5 клиентов сразу же обратились в офис и погасили долг на сумму свыше 135 тысяч рублей.

Бывают случаи, когда нарушители подключаются самовольно. 19 июля было устранено 56 самовольных подключений. Этим «самовольщикам» грозит административная ответственность и штраф от 10 до 15 тысяч рублей.