Полицейские задержали подростков, которые гоняли на болотоходе в Гусь-Хрустальном районе

19 июля в интернете разместили видео, на котором полицейские пытаются остановить и болотоход с подростками. Инцидент произошел вечером 17 июля в деревне Демидово Гусь-Хрустального района.

Сотрудники ДПС заметили болотоход с находящимися на нем подростками. Водитель транспортного средства, увидев полицейских, совершил несколько резких маневров, подвергая опасности пассажиров, а затем, проигнорировав требование об остановке, скрылся в лесу. Полицейские установили личности водителя и пассажиров болотохода, все они оказались несовершеннолетними, сообщают в областном УМВД.

В рамках проводимого административного расследования решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя болотохода к административной ответственности. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В результате инцидента никто из подростков за медицинской помощью не обращался.