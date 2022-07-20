Житель Владимирской области изнасиловал 17-летнюю девушку в Туме

17 июля в Туме Клепиковского района неизвестный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего скрылся. Касимовским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело.

- Личность напавшего на девушку и его местонахождение были установлены. Подозреваемый в совершении преступлений – безработный уроженец Владимирской области 1991 года рождения, ранее судимый за убийство. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.