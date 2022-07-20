Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2022 12:24

Житель Владимирской области изнасиловал 17-летнюю девушку в Туме

Ранее он был судим за убийство
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

17 июля в Туме Клепиковского района неизвестный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего скрылся. Касимовским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело.

- Личность напавшего на девушку и его местонахождение были установлены. Подозреваемый в совершении преступлений – безработный уроженец Владимирской области 1991 года рождения, ранее судимый за убийство. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.