В массовом ДТП во Владимире с участием автобуса пострадало шесть человек

фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»

Еще одно ДТП произошло с участием общественного транспорта. На этот раз автобус №12С спровоцировал массовое ДТП на улице Мостостроевской.

Как сообщают в областном УМВД, в 10 часов водитель автобуса «Мерседес», который ехал в "Яму", столкнулся с автомобилем «ГАЗ». После чего грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем «Шкода» и автомобилем «ДАФ» с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали водитель и кондуктор автобуса, трое пассажиров, находившихся в салоне, а также водитель автомобиля «ГАЗ». Всем оказана медицинская помощь на месте.

По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции возбуждено административное расследование.

Напомним, 18 июля троллейбус №8 на улице Гагарина врезался в столб, пострадало пять человек.