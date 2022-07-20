День города во Владимире отпразднуют 27 августа

Администрация города Владимира озвучила день, когда в этом году состоится день города. Пройдет он 27 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока планируется провести его в оффлайн-формате, то есть на свежем воздухе. Впрочем, есть риск того, что часть мероприятий придется перевести в онлайн. Зависит все это от того, какая будет динамика заболеваемости коронавирусом.

В данный момент во Владимирской области суточное число заболевших колеблется от 12 до 19 случаев. В региональном управлении Роспотребнадзора пока не видят поводов для введения ограничений, но это не значит, что их не вернут, если статистика не станет хуже.