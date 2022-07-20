Книжный фестиваль "Китоврас" переедет в парк Пушкина

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С 19 по 21 августа в парке Пушкина пройдёт второй книжный фестиваль «Китоврас». Во Владимире выступят номинанты и лауреаты главных литературных премий России, известные просветители, культурологи, критики и издатели.

Более 70 российских издательств представят свои новинки на книжной ярмарке «Китовраса», а в лекториях пройдут открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. Детскую программу фестиваля подготовит Российская государственная детская библиотека. Будет представлена большая поэтическая программа — посетители увидят и услышат стихи в исполнении московских и местных поэтов.

- О том, что фестиваль должен выйти на улицы города, мы говорили ещё в прошлом году, но в октябре уже холодно, а вот в августе — самое то! Я всегда выступал и выступаю именно за такой формат книжного праздника. На улице мы сможем привлечь внимание к книге большего количества жителей и гостей Владимира. И это очень важно. Владимир — ворота Золотого кольца России, традиционно привлекает массу туристов из разных городов и стран, и я уверен, что книжный фестиваль «Китоврас» станет ещё одной точкой притяжения, - подчеркнул Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Китоврас».

О том, что фестиваль должен выйти на улицы города, мы говорили ещё в прошлом году, но в октябре уже холодно, а вот в августе — самое то! Я всегда выступал и выступаю именно за такой формат книжного праздника. На улице мы сможем привлечь внимание к книге большего количества жителей и гостей Владимира. И это очень важно. Владимир — ворота Золотого кольца России, традиционно привлекает массу туристов из разных городов и стран, и я уверен, что книжный фестиваль «Китоврас» станет ещё одной точкой притяжения.

В 2021 году книжный фестиваль «Китоврас» состоялся впервые на площадке Владимирской областной научной библиотеки.