Владимирские аграрии сдали больше 9 тысяч канистр из-под пестицидов

Вопросами утилизации тары из-под пестицидов, которые использовали аграрии Владимирской области, занимается региональный филиал Россельхозцентра. В прошлом году было собрано 3,37 тонны таких отходов, в штуках это 9022 канистры. Кроме того, утилизировано 2,07 тонны мягкой упаковки (биг-бегов) и 3,73 тонны полиэтиленовой пленки, используемой для укрытия курганов. Сбор тары и пленки был организован во всех районах области.

Утилизация и переработка опасных пластиковых отходов – канистр и биг-бегов – серьезная проблема для сельхозтоваропроизводителей. Перечень пестицидов, разрешенных для применения в Российской Федерации, составляет более 600 наименований. И каждый препарат имеет ту или иную тару, которую необходимо утилизировать по правилам.

Согласно законодательству, аграрии должны избавиться от отходов в течение 11 месяцев, но ситуация осложняется запретом на самостоятельное уничтожение емкостей из-под ядовитых веществ. Их нельзя ни сжигать, ни закапывать в землю, чтобы не нанести ущерб окружающей среде.

Тару из-под препаратов, промытую и пробитую, чтобы ее не использовали не по назначению, нужно сдавать на утилизацию только лицензированной компании. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. При этом деятельность предприятий будет приостановлена на три месяца.

Филиал «Россельхозцентр» готов оказать помощь сельхозтоваропроизводителям по правилам сбора, транспортировке и утилизации тары из-под агрохимикатов. По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел защиты растений по телефону +7 (4922) 34-19-28 или на электронную почту rsc33@mail.ru.

Для утилизации тары необходимо заполнить заявку и направить ее в районные отделы или в региональный филиал «Россельхозцентра». Для сельхозпроизводителей и фермеров сдача использованной тары бесплатна. Заявки на участие в программе утилизации подали уже 7 хозяйств.