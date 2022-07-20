В Гусь-Хрустальном мужчину оштрафовали за оскорбления ребенка

В Гусь-Хрустальном прокуратура и мировой суд наказали 44-летнего мужчину за оскорбления подростка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, история произошла в один из дней, когда 14-летний подросток шел по улице вместе с другом в сторону своего дома. В это время на улице находился мужчина, живущий по соседству. Когда-то подросток обидел его сына, и мужчина не стал копить обиду, а вывалил все на мальчишку в форме оскорблений и нецензурной брани.

В итоге, прокуратура после жалобы родителей мальчика провела проверку по этой истории и возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). И хотя мужчина свою вину признал, его оштрафовали. Сумма не называется, но по закону там штраф варьируется от 3 до 5 тысяч рублей.