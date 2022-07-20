В Александровском районе сожгли бараньи туши

Некоторое время назад в региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору поступила информация о сбросе останков баранов вдоль автодороги деревни Сабельское Александровского района.

Администрация Краснопламенского сельского поселения Александровского района останки сожгла, территория, на которой они находились, была обработана и обеззаражена.

Для исследования на наличие патогенных организмов, которые могут вызвать заболевания животных, в том числе опасные для человека, Управлением Россельхознадзора информация была передана сотрудникам «Владимирской областной станции по борьбе с болезнями животных» для отбора проб от останков животных. Образцы направлены на исследования.

Для установления лиц, причастных к совершению правонарушения, Управлением Россельхознадзора был направлен запрос в УМВД по Владимирской области.

В случае обнаружения подобных фактов, необходимо сообщать информацию по телефону 8(4922) 42-10-52 (отдел государственного ветеринарного надзора), либо по электронной почте rshn8@fsvps.gov.ru