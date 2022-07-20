"Сотрудника" нарколаборатории в Александровском районе приговорили к 7 годам колонии

Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина Республики Беларусь, который вместе с соучастником, осужденным ранее, с конца лета 2020 года по апрель 2021 года участвовали в производстве синтетических наркотиков в передвижной лаборатории, организованной в лесу Александровского района.

Изготовленные наркотические средства они передавали через тайники оптовым курьерам, которые доставляли их в различные регионы России. В ходе производства очередной партии наркотических средств (порядка 7 кг) осужденный и его соучастник были задержаны сотрудниками полиции.

Учитывая досудебное соглашение о сотрудничестве, мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей.

При назначении наказания суд также учел данные о личности подсудимого, который не судим, характеризуется положительно, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, имеет двоих малолетних детей.