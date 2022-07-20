В четырех районах Владимирской области будут строить арендное жилье

Врио губернатора Александр Авдеев в своем телеграм-канале рассказал, что 19 июля встречался с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко. Были достигнуты договоренности по строительству арендного жилья и модернизации теплосетей.

- При поддержке ДОМ.РФ будем строить во Владимирской области арендное жильё. В первую очередь, это нужно нашим предприятиям, чтобы привлекать в регион новых специалистов. В программе будет участвовать бизнес из Юрьев-Польского, Кольчугинского, Ковровского, Киржачского районов. Со своей стороны, мы уже ввели региональную льготу по налогу на имущество, чтобы компании могли сдавать жильё на комфортных условиях, - написал Авдеев.

Под управлением Госкорпорации находятся сотни гектаров свободных федеральных земель в области. Сейчас они никак не используются. До 2030 года на этих участках планируется ввести больше миллиона кв.м. жилья.

Кроме того, Госкорпорация поможет с модернизацией теплоэнергетического комплекса города Кольчугино. Власти рассчитывают получить финансирование в 2,7 млрд рублей. Окончательное решение будет принято в августе.