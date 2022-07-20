На Рпенском проезде основные силы брошены на строительство моста

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Во Владимире продолжается строительство важной для города автомобильной дороги Рпенский проезд.

Строители продолжают выполнять работы по устройству опор моста, ростверков, ригелей, подферменников. Кроме этого построили временные дороги и площадки для монтажа металлоконструкций. В текущем году планируется в полном объеме выполнить работы по устройству опор моста и монтажу металлических пролетных строений, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме этого, работы ведутся одновременно на нескольких участках. Со стороны восточного района города в настоящий момент ведутся работы особенно активно. На участке перед будущим мостом уже уложен первый слой асфальтобетонного покрытия.

При помощи буронабивной установки продолжаются работы по устройству свай. Из-за подвижных грунтов места производства работ, строители всё основание будущей городской магистрали укрепят буронабивными сваями.

В настоящий момент выполнены работы по переустройству электросетей АО «ОРЭС», МУП Владимирводоканал, частично ООО ТД «Макромер», полностью выполнено переустройство паропровода и локальных очистных сооружений.

Из четырех участков тепловых сетей выполнено переустройство трех в полном объеме. Строителям еще предстоит переустроить тепловые сети одного из крупнейших предприятий Владимира - комбината «Тепличный».

В ближайшее время планируется завершить работы по переустройству напорной канализации. Частично выполнено переустройство водопровода, самотечной хозяйственно-бытовой канализации, напорной хозяйственно-бытовой канализации, ливневой и дождевой канализаций, а также дренаж мелкого заложения.

На реализацию важного объекта дорожного нацпроекта направлено 610 млн рублей, из которых 604 млн рублей – федеральные средства.