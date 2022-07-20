Владимирского застройщика обвиняют в том, что он продал квартиры для переселенцев из аварийного дома третьим лицам

Во Владимире прокуратура возбудила уголовное дело по истории, связанной с переселением жильцов аварийного дома на улице Крупской.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, двухэтажный многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Крупской, 1/70, признан аварийным и подлежащим сносу. При этом в 2015 году между администрацией города Владимира и ООО «ВладЗастройщик» был заключен договор о развитии застроенной территории квартала, согласно которому компания обязалась создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения в доме №22 по улице Фейгина для предоставления гражданам аварийного дома.

"Вместе с тем застройщик свои обязательства в предусмотренный срок не исполнил. Более того, подлежащие передаче муниципальному образованию помещения реализованы организацией в пользу третьих лиц. Размер нанесенного ущерба составил более 15 млн рублей", указывают в прокуратуре.

На застройщика завели уголовное дело. Кроме того, прокуратура города направила в суд иск об обязании городской администрации отселить жильцов из аварийного дома, предоставив им жилые помещения.