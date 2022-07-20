Инспекцию государственной охраны объектов культурного наследия возглавила Марина Волозина

Распоряжением администрации Владимирской области с 20 июля на должность государственной гражданской службы начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области назначена Мария Волозина. Последние 8,5 лет она занимала должность заместителя начальника этого подразделения.

Мария Анатольевна родилась во Владимире, окончила Владимирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Имеет солидный опыт работы по профессии в частных компаниях и на государственной службе.

Напомним, что в 2019 году пост начальника инспекции покинул Евгений Гранкин. По его словам, он не захотел работать в команде бывшего губернатора Владимира Сипягина. Исполняла обязанности руководителя Мария Волозина.