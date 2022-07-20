Ковровские спасатели собирают деньги на лечение пострадавших при взрыве

Сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков опубликовал пост с просьбой о помощи. Мужчина организовал сбор средств на лечение и лекарства пострадавшим при взрыве спасателям. Одного сотрудника отряда и еще одного пострадавшего на машинах реанимации доставили в Нижний Новгород.

Кроме того, необходимо закупить оборудование для работы, поскольку новая машина со всем необходимым была полностью уничтожена огнем. А средств на покупку нового оборудования у Управления ГО и ЧС города Коврова просто нет.

- Итак, на данный момент я вижу две задачи: как можно быстрее помочь парням и как можно быстрее восстановить боевую готовность в полном объёме. Поэтому я объявляю сбор средств. Управление ГО и ЧС города Коврова к этому отношения не имеет. За каждый рубль будет предоставлен отчет. На собранные деньги будет создан финансовый резерв для лечения парней, чтобы мы смогли оперативно решать вопросы по лекарствам и транспортировке. И по-возможности будет закуплено снаряжение и оборудование. Требуется все, начиная от касок, заканчивая гидравликой. Если кто-то что-то может предоставить в живом виде, то будем рады любой помощи, - написал в соцсетях Михаил Быков.

Деньги можно переводить на карту Сбербанка 4276100013595696. Получатель - Михаил Васильевич Б.

Напомним, страшный пожар после взрыва баллона разгорелся на площади 174 квадратных метра уничтожил 9 гаражей, два автомобиля. Пострадало 2 спасателя и двое жителей Коврова.