В Юрьев-Польском районе горел дом

19 июля в 21.08 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Юрьев-Польский район, д. Ильинское, д 75А. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Пожарные ликвидировали горение на общей площади 96 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.