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Общество19 июля 2022 14:05

Жителя Владимирской области поймали на продаже за рубеж военных наушников-гарнитур

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

Владимирская таможня подвела итоги своей деятельности за первую половину 2022 года . И среди прочего ведомство за полгода возбудила 17 уголовных дел и более 2 тысяч дел об административных правонарушениях.

Семь уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды военной техники и стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, семь - по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, три – по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В частности три дела завели на жителя Владимирской области по фактам незаконной продажи за границу наушников-гарнитур, относящихся к категории «военная техника». Международные почтовые отправления с данным товаром он отправлял в Сингапур, США, Австралию, Францию, Канаду, Северную Ирландию в конце 2021 – начале 2022 года. Также возбуждены два уголовных дела по фактам пересылки в США через отделение почты в Ярославле частей к ручным пулеметам и автоматам Калашникова.