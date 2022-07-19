Судогодские пожарные спасли собаку из колодца

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В единую дежурную диспетчерскую службу Судогды от местной жительницы поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов в колодец провалилась собака. Животное выбраться само не сумело и провело в колодце три дня.

Оператор сообщил о происшествии в пожарно-спасательный гарнизон и обратился за помощью.

Начальник гарнизона Сергей Евграфов вместе с пожарным Иваном Постерняком выехали на место. Собаку быстро извлекли, животное не пострадало.

И это не первый случай помощи братьям нашим меньшим. Недавно полицейские вытащили из болота косулю.