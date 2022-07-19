Владимирские школьники получат туристические паспорта

Областная администрация и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов заключили соглашение о сотрудничестве в организации детского туризма, в том числе в реализации пилотного проекта «Туристический паспорт школьника».

- Историю нужно изучать не только по учебникам. Интереснее – «ногами», собирая впечатления от достопримечательных мест в музеях и на экскурсиях. Владимирская область богата историческими памятниками. И должна стать одним из центров детского туризма. Это могло бы стать хорошим подспорьем для патриотического воспитания школьников, чтобы у них форсировалось чувство гордости за славную историю нашей страны, - отметил врио губернатора Александр Авдеев.

Соглашение предусматривает формирование единого туристского пространства, которое задействует максимальное число школьников в детских программах, выявление и тиражирование лучших практик, поддержку проектов и инициатив по развитию детского туризма.

Планируется создание региональной интернет-платформы, содержащей информацию для организации детских познавательных путешествий по Владимирской области, которая будет удобна для использования как образовательными учреждениями, так и родителями.