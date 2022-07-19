Владимирец фиктивно поставил на учет 62 мигранта

Полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства. Подозреваемый – 23-летний житель областного центра.

- Установлено, что с января по июнь текущего года мужчина направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан. В качестве места проживания он указывал адрес своей квартиры, однако фактически жилище мигрантам не предоставлял. Всего злоумышленник фиктивно поставил на миграционный учёт 62 иностранных гражданина, - сообщают в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.