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Общество19 июля 2022 12:25

Владимирец фиктивно поставил на учет 62 мигранта

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства. Подозреваемый – 23-летний житель областного центра.

- Установлено, что с января по июнь текущего года мужчина направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан. В качестве места проживания он указывал адрес своей квартиры, однако фактически жилище мигрантам не предоставлял. Всего злоумышленник фиктивно поставил на миграционный учёт 62 иностранных гражданина, - сообщают в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.