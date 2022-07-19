Во Владимире будут судить мошенника, который забрал у пенсионеров 1,5 миллиона рублей

Владимирские полицейские передали в суд дело в отношении 40-летнего иностранца, выполняя в преступной мошеннической схеме роль курьера. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, летом 2021 года он забирал деньги у пенсионеров из областного центра, а также в Туле. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.

Во всех случаях схема была одинаковая. Пенсионерам звонили, представлялись полицейскими и говорили, что их родственник сбил насмерть человека. Спасти его может только денежка нужным людям. Пенсионеры передавали деньги водителям такси, приезжавшим по заказам, оформленным мошенниками через приложение. Ничего не подозревающий водитель впоследствии доставлял пакет на указанный адрес. Там его и забирал обвиняемый. В дальнейшем, оставляя себе процент от суммы, мужчина, пошагово выполняя заданный алгоритм действий, переводил наличность на обозначенные счета.

Мужчину поймали на новом случае мошенничества, когда ему уже собирались передать 500 000 рублей. В ходе обыска в его съемной квартире оперативники изъяли полмиллиона рублей похищенных денег. Денежные средства, хранившиеся на его счетах, арестованы. В настоящее время мужчина заключен под стражу.