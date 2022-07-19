Во Владимирской области обнаружили шесть незаконных карьеров на землях сельхозназначения

Управление Россельхознадзора сообщает, что на территории Владимирской области на землях сельскохозяйственного назначения с начала 2022 года выявлено 6 незаконных карьеров общей площадью 76,5 га.

Возбуждено три дела об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 230 тысяч рублей, штрафы оплачены в полном объеме. Кроме того Управление Россельхознадзора заставило собственников земель разработать проект рекультивации карьеров.

Отдельно в Россельхознадзоре отметили случай на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Собинском районе, где обнаружили карьер площадью 38 га. Дело в том, что земельный участок принадлежит на праве собственности администрации района. Материалы по этому делу направлены в природоохранную прокуратуру Владимирской области.