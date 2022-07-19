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Здоровье19 июля 2022 10:41

Во Владимирской области 19 июля коронавирусом заболели 13 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 июля 2022 года лабораторно подтверждено 13 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152537 случаев заболевания (41495 сл. в г. Владимире, 16837 сл. в Муромском, 17981 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9751 сл. в Александровском, 6504 сл. в Юрьев-Польском, 12785 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3328 сл. в Собинском, 1414 сл. в г. Радужный, 5041 сл. в Киржачском, 3224 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5448 сл. в Вязниковском, 5232 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).