Пять городов Владимирской области получили 90 миллионов рублей на благоустройство

Пять городов Владимирской области получили из областного бюджета на благоустройство 90 млн рублей. Владимиру выделили 9,9 млн рублей, Гусь-Хрустальному – 2,9 млн рублей, Мурому – 37,3 млн рублей, Вязникам – 16,1 млн рублей и Киржачу – 29,8 млн рублей.

За счёт дополнительных средств в областном центре будут благоустроены зоны отдыха в районе домов №16 и №18 по улице Белоконской. В частности, планируется устроить детскую и спортивную площадки, футбольное поле, асфальтовое покрытие дорожек по периметру и пешеходные связи в районе притяжения объекта, а также уличное освещение.

Гусь-Хрустальный средства субсидии направит на выполнение работ по установке ротонды на территории парка у Детской школы искусств им. М.А. Балакирева. Округ Муром будет благоустраивать центральную улицу города – Московскую. Предполагается выполнить работы по ремонту покрытия и наружного освещения, установить малые архитектурные формы, выполнить озеленение. В Вязниках областная субсидия будет направлена на дополнительное благоустройство Фатьяновского парка. В Киржаче финансовая поддержка коснётся реализации проекта реновации общественно-деловых пространств микрорайона Красный Октябрь по улице Больничный проезд.