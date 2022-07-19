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Общество19 июля 2022 10:30

Пять городов Владимирской области получили 90 миллионов рублей на благоустройство

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

Пять городов Владимирской области получили из областного бюджета на благоустройство 90 млн рублей. Владимиру выделили 9,9 млн рублей, Гусь-Хрустальному – 2,9 млн рублей, Мурому – 37,3 млн рублей, Вязникам – 16,1 млн рублей и Киржачу – 29,8 млн рублей.

За счёт дополнительных средств в областном центре будут благоустроены зоны отдыха в районе домов №16 и №18 по улице Белоконской. В частности, планируется устроить детскую и спортивную площадки, футбольное поле, асфальтовое покрытие дорожек по периметру и пешеходные связи в районе притяжения объекта, а также уличное освещение.

Гусь-Хрустальный средства субсидии направит на выполнение работ по установке ротонды на территории парка у Детской школы искусств им. М.А. Балакирева. Округ Муром будет благоустраивать центральную улицу города – Московскую. Предполагается выполнить работы по ремонту покрытия и наружного освещения, установить малые архитектурные формы, выполнить озеленение. В Вязниках областная субсидия будет направлена на дополнительное благоустройство Фатьяновского парка. В Киржаче финансовая поддержка коснётся реализации проекта реновации общественно-деловых пространств микрорайона Красный Октябрь по улице Больничный проезд.