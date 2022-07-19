В Коврове за двое суток произошел второй пожар, в котором могли взорваться баллоны с кислородом

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19 июля в 10.53 поступило сообщение о пожаре на предприятии по обработке металлов, что располагается на улице Свердлова в Коврове. Учитывая, что на производстве использовались кислородные баллоны, все могло закончиться трагически. Однако спасателям удалось предотвратить крупное ЧП.

Сотрудники МЧС сформировали 3 звена газодымозащитной службы для разведки очага, тушения пожара, охлаждения и эвакуации баллонов. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 600 квадратных метров и вынесли на улицу все баллоны. В результате пожара пострадали конструкция здания и оборудование (станки). Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава.

Напомним, что накануне, 18 июля произошел крупный пожар в гаражном кооперативе Коврова. Пострадали два спасателя и два автомобиля. В гараже находился баллон с кислородом. И когда спасатели использовали бензорез, искра могла спровоцировать взрыв. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.