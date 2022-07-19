Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 9:16

Федеральные дорожники устраняют размыв обочины возле НИКТИДа во Владимире

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Ночью 19 июля из-за обильных дождей во Владимире произошёл размыв обочины на шестом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», что неподалеку от предприятия НИКТИД. Саму дорогу это не затронуло, однако гаражи, что располагаются ниже залило весьма основательно.

Для устранения последствий еще ночью сюда приехала аварийная бригада. Была выставлена временная схема движения с ограничением по скорости. Дорожники засыпали поврежденную обочину гранулятом. В работах задействовали 5 единиц спецтехники и 5 дорожных рабочих.

Полное устранение последствий ожидается 21 июля. Специалисты восстановят откосную часть дороги, укрепят её геотекстилем, отремонтируют систему водоотведения и уложат новое асфальтобетонное покрытие на обочине. К восстановительным работам привлекут восемь дорожных рабочих и 6 единиц техники (манипулятор, самосвалы, экскаваторы).

На период проведения работ движение ограничено. При необходимости дорожники будут занимать правую полосу движения. Максимальная скорость – 50 км/ч.