Федеральные дорожники устраняют размыв обочины возле НИКТИДа во Владимире

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Ночью 19 июля из-за обильных дождей во Владимире произошёл размыв обочины на шестом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», что неподалеку от предприятия НИКТИД. Саму дорогу это не затронуло, однако гаражи, что располагаются ниже залило весьма основательно.

Для устранения последствий еще ночью сюда приехала аварийная бригада. Была выставлена временная схема движения с ограничением по скорости. Дорожники засыпали поврежденную обочину гранулятом. В работах задействовали 5 единиц спецтехники и 5 дорожных рабочих.

Полное устранение последствий ожидается 21 июля. Специалисты восстановят откосную часть дороги, укрепят её геотекстилем, отремонтируют систему водоотведения и уложат новое асфальтобетонное покрытие на обочине. К восстановительным работам привлекут восемь дорожных рабочих и 6 единиц техники (манипулятор, самосвалы, экскаваторы).

На период проведения работ движение ограничено. При необходимости дорожники будут занимать правую полосу движения. Максимальная скорость – 50 км/ч.