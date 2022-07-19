В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров

20-22 июля 2022 года в Суздале на Ильинском лугу пройдет 21-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Город-музей ждёт прибытия 17 тепловых аэростатов из разных городов России.

В эти дни небо над городом раскрасят десятки разноцветных шаров и подарят незабываемые впечатления! Можно полетать самим, а можно просто наблюдать, любоваться и фотографировать.

Программа фестиваля:

20 июля:

17.00. Сбор на Поляне Аэростатов (территория заповедника Ильинский луг, пойма реки Каменка, вход со стороны улицы Шмидта, 1)

18.00 - 20.00. Предполетный брифинг. Вечерний свободный полет над Суздалем.

19.00 - 21.00. Привязные подъёмы на воздушном шаре.

21 июля:

5.00 - 7.00. Общий взлёт и полёт над Суздалем.

18.00 - 20.00. Вечерний свободный полет над Суздалем.

19.00 - 20.30. Привязные подъёмы на воздушном шаре.

22 июля:

5.00 - 7.00. Общий взлёт и полёт над Суздалем.