В Покрове из-за дорожных работ на трассе М-7 вводится ограничение движения

Фото ФКУ "Упрадор Москва - Нижний Новгород".

На М-7 «Волга» в городе Покров Владимирской области начинается плановый ремонт. На участке со 102-го по 104-й км вводятся временные ограничения движения.

Ремонтные работы начнутся с 19 июля и продлятся до конца октября 2022 года. Специалисты заменят покрытие дороги износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном и укрепят обочины. На отдельных наиболее поврежденных участках будет восстановлено земляное полотно. Помимо работы на проезжей части, дорожники обновят инфраструктуру трассы. Отремонтируют две водопропускные трубы, установят бортовой камень вдоль трассы. На протяжении всего участка отремонтируют более 4 км тротуаров вдоль автодороги, заменят около 700 метров перильного ограждения, установят более 170 новых дорожных знаков, нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Дорожные работы будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью до одного километра. В местах проведения ремонта проезжую часть сузят до одной полосы в каждую сторону. Максимальная скорость – 40 км/ч.