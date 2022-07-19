В Боголюбово спустя три года дольщики смогли получить жилье

В Суздальском районе положительно решилась история с получением квартир дольщиками, что для Владимирской области не всегда типично. В поселке Боголюбово спустя три года введен в строй трехэтажный дом на 30 квартир.

Строил его с 2018 года застройщик ООО «СТК Стратегия». Строительство велось с привлечением средств дольщиков. Срок завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию был установлен до 31 декабря 2019 года. Однако к указанному сроку работы не были завершены.

В период с 2020 года по настоящее время прокуратура неоднократно предъявляла застройщику предостережения и представления. И лишь 14 июля 2022 года многоквартирный дом введен в эксплуатацию.