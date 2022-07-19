Мать погибшей в Муроме 4-летней девочки пожаловалась прокурору на затягивание расследования

В Муромский городской суд передано дело о гибели 4-летней девочки, погибшей под колесами машины. Правда для этого маме девочки пришлось идти на прием к прокурору области, так как расследование по ее мнению велось слишком долго.

Сама трагедия произошла 29 августа 2019 года, когда днем на парковке за одним из городских торговых центров мужчина выезжал на личном автомобиле и сбил 4-летнюю малышку. Ребенок от полученных повреждений позднее скончался. Трехлетнее расследование никак не двигалось с мертвой точки до начала текущего лета. Мать погибшего ребенка обратилась на личный прием к прокурору области, после вмешательства которого были проведены необходимые экспертизы, позволившие предъявить водителю обвинение.

15 июля 2022 года уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека". Ему может грозить срок до пяти лет с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет.