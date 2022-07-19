Во Владимире на недобросовестного подрядчика возбудили уголовное дело

В прокуратуру Владимира обратились жители дома по улице Белоконской, которые пожаловались на недобросовестного подрядчика.

В 2018 году общим собранием собственников многоквартирного дома было принято решение о проведения капитального ремонта кровли. Между ТСЖ и коммерческой организацией был заключен договор подряда на выполнение работ по капительному ремонту мягкой кровли многоквартирного дома, стоимостью свыше 700 тысяч рублей, который оплачен в полном объеме.

- Вопреки сметной документации, подрядчиком не произведена разборка покрытий кровли, поверхностей бетонных конструкций, огрунтовка оснований, смена обделок, не выполнены иные мероприятия. Результатом неисполнения работ стало протекание кровли, попадание осадков в общие помещения и квартиры собственников, порча общедомового имущества, а также нанесение ущерба непосредственно собственникам жилых помещений в сумме более 190 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя подрядной организации по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".