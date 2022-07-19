На пожаре в Кольчугино погибло двое человек

18 июля в 23.16 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Кольчугино, ул. Ленина, д. 29. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарных подразделений в подъезде дома было сильное задымление. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки, спасения людей и тушения пожара.

- Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар в квартире на площади 30 квадратных метров. На пожаре погибли 2 человека, из них 1 женщина 1983 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Эвакуирован 1 человек, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар привлекались 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.