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Общество19 июля 2022 5:34

Во Владимирской области за прошлую неделю от клещей пострадало 79 человек

Среди них 20 детей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. За прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации области обратилось 79 человек по поводу присасывания клещей, среди них 20 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) в больницы обратилось 1467 человек, среди них 368 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

С начала сезона лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано на заражённость возбудителями клещевых инфекций 743 клеща (450 методом ПЦР, 260 методом ИФА), в том числе 585 клещей – снятых с людей, 158 – из объектов окружающей среды.

Среди клещей, снятых с людей, обнаружено положительных находок: 56 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - моноцитарный эрлихиоз человека, 3 - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Среди клещей, взятых из объектов окружающей среды, обнаружено положительных находок: 8 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).