Во Владимирской области за прошлую неделю от клещей пострадало 79 человек

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. За прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации области обратилось 79 человек по поводу присасывания клещей, среди них 20 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) в больницы обратилось 1467 человек, среди них 368 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

С начала сезона лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано на заражённость возбудителями клещевых инфекций 743 клеща (450 методом ПЦР, 260 методом ИФА), в том числе 585 клещей – снятых с людей, 158 – из объектов окружающей среды.

Среди клещей, снятых с людей, обнаружено положительных находок: 56 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - моноцитарный эрлихиоз человека, 3 - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Среди клещей, взятых из объектов окружающей среды, обнаружено положительных находок: 8 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).