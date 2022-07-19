Житель Судогды зарезал прохожего из-за ста рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Судогды. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, вечером 7 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к трем ранее незнакомым ему мужчинам с просьбой одолжить 100 рублей. В ответ на прозвучавший отказ он устроил драку, во время которой ударил ножом в грудь одного из мужчин. От полученной травмы 35-летний потерпевший скончался в этот же день в больнице.

- После совершения преступления обвиняемый с места происшествия скрылся, однако через 10 минут был задержан сотрудниками полиции. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отношение к предъявленному обвинению высказать не пожелал, - подчеркнули в областном следственном комитете.