19 июля жителям 250 домов во Владимире на сутки отключат горячую воду

С 19 по 20 июля 2022 года сотрудники владимирского филиала «Т Плюс» будут монтировать новый трубопровод в районе дома №29 по улице Красноармейской. Это делается в рамках реконструкции магистрального трубопровода, который будет греть батареи зимой для более чем 250 жилых домов, около 40 тысяч жителей.

На период монтажа с 8.00 19 июля до 8.00 20 июля не будет горячей воды у жителей Октябрьского и Ленинского районов по следующим адресам:

Красноармейская 24, 24а, 28, 30, 34г, 38, 40, 46

Октябрьский в/г 21, 23, 24, 25, 7, 7а;

Д.Левитана 2, 3-б, 3в, 4а, 5, 5а, 26, 29, 3, 31, 33, 35

Доватора 2, 3а

Ленина 1, 2, 8а, 9а, 23;

Офицерская 20

Пичугина 12, 12а, 14

Разина 7а, 7-б, 11, 12а, 12, 14

Садовая 15, 17

Студеная гора 36, 5-б, 7, 34, 34а

Сущевская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 13а

МОПРа 12, 12а, 13, 15

9 Января 1, 1а, 2, 3, 4а, 5а, 7

Казарменная 5, 5а, 9, 9а

Пичугина 11а, 11-б, 13

Ломоносова 1

Н.Ямской пер. 2а, 4, 4-б, 6а, 8

Н.Ямская 2, 2а, 4, 6, 16, 26, 34

пр-т Ленина 20, 20а, 22, 23 а, 32а, 35, 35а, 35-б, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 51, 53

Мусорского 1

Пар.Коммуны 19, 28

Разина 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 31, 33

Чапаева 3, 5, 8, 8а

Западная 60

Солнечная 52

Василисина 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17

В.Дуброва 23, 25, 26г, 27, 28, 28а, 28-б, 28в, 29, 29а, 31

Н.Дуброва 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32

Сперанского 1

Пугачева 60а, 62

Чайковского 3г, 12/22, 23, 25, 25а, 30, 34, 36-б, 38, 38-б, 38г, 38д, 40, 40-б, 46а, 48, 50а

Бобкова 1, 1а, 3, 3а, 8

Алябьева 3а, 13а, 14/13, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 23а, 25

Балакирева 21, 22, 24, 25, 25а, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 37-б, 37в, 37г, 37д, 39, 41, 41а, 43д, 57а

Даргомыжского 5, 18, 20

Стасова 23, 31, 36а, 40, 40а

Лакина 167, 167а, 169/34, 171, 171а, 171-б, 173, 173а, 177, 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 191-б, 193, 195;

Сурикова 11/32, 12/26, 14, 16, 16а, 16-б, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26

Чайковского 25, 46а, 48, 50а.