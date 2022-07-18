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Общество18 июля 2022 13:37

20 июля над Владимиром завоют сирены

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

Однако пугаться не стоит. Это всего лишь проверка. Как сообщает управление гражданской защиты города Владимира, 20 июля с 10.00 до 11.00 будет проводиться техническая проверка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновении чрезвычайной ситуации с запуском электрических сирен и акустических систем, передачей речевого сообщения о порядке оповещения населения и действий при получении сигналов.

Таким образом, получается, что при проверке готовности системы оповещения населению никаких действий предпринимать не надо.