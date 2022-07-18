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Общество18 июля 2022 12:54

Реконструкцию «Торпедо» начнут с малой арены

На разработку проекта и сметы выделено 7,5 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Реконструкцию «Торпедо» начнут с малой арены. Чиновники и депутаты Заксобрания внесли корректировки в бюджет, выделив на разработку проекта и сметы для ремонта административно-хозяйственного блока и малой спортивной арены 7,5 миллиона рублей. На эти деньги просчитают проект строительства трибун с навесами и раздевалок с душем и туалетом, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Это единственное в области футбольное поле с подогревом, на нем можно проводить занятия и соревнования круглогодично. Ежедневное в здании «Лидер» занимаются 1200 спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет.