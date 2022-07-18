Во Владимирской области закрывается больше предприятий, чем открывается (обновлено)

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza исследовала регионы России по доле открытых и закрытых бизнесов за март-июнь 2022 года.

В России за три месяца закрылось больше 113 тысяч коммерческих предприятий. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Владимирская область попала в топ-10 регионов. У нас было закрыто 1,1 тысячи предприятий, а открылось за это же время всего 302 новых. Доля открытых бизнесов по отношению к ликвидированным составляет 26,9%.

У всех географических соседей ситуация куда лучше, даже в Ивановской области соотношение закрытых предприятий к открытым составляет 45%.

Обновлено 19.07.2022: УФНС России по Владимирской области отреагировала на наш материал и связалась позднее с FinExpertiza, чтобы указать на неточность в их материалах. Полученный ответ, они предоставили нам в редакцию. Публикуем его без изменений:

"Действительно, в данных по Владимирской области допущена ошибка. Приносим свои извинения и благодарим, что обратили внимание. Обновленный корректный текст и исправленная таблица загружены на сайт FinExpertiza https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2022/zakr-110-tys-komp/".

Надо признать должное. После обновления данных в статье, Владимирская область пропала из всех негативных рейтингов. А число закрытых предприятий теперь не так сильно превалирует над открытыми. На 302 открытых предприятия закрылось в регионе всего 493. То есть доля открытых организаций относительно закрытых составила 61,3 процента.