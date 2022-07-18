Во Владимире в ДТП с троллейбусом пострадали пять человек

Фото из группы "Подслушаново Владимире".

Днем 18 июля возле кукольного театра на улице Гагарина произошло ДТП с участием троллейбуса, в котором пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, авария произошла где-то около 13.50.

"По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением и наехала на опору линий электропередач. В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса. На 14.00 известно о пяти пострадавших, которые поступили в больницу", сообщили в полиции.

Очевидцы говорят, что троллейбус ехал по крайней правой полосе. И до момента ДТП ничто не указывало на то, что машина въедет в столб. В данный момент представители ГИБДД продолжают выяснять причины произошедшего.