Камешковская больница не поставила на учет в госреестр оборудование

Камешковская прокуратура установила, что имеющиеся в районной больнице и введеные в эксплуатацию системы хранения и газификации медицинского жидкого кислорода: газификаторы холодные криогенные, сосуды, работающие под давлением, стационарный атмосферный испаритель и газосмесительное оборудование, - относящиеся к оборудованиям, работающим под избыточным давлением с использованием окисляющих веществ, не поставлены на учет и не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

- Бесконтрольное использование перечисленного оборудования нарушает требования промышленной безопасности, может повлечь возникновение аварий, причинение вреда здоровью граждан и имуществу больницы, - отмечают в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействие «Камешковской центральной районной больницы», а также возложении обязанностей на медицинское учреждение включить системы хранения и газификации медицинского жидкого кислорода в государственный реестр опасных производственных объектов.