Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 11:13

Камешковская больница не поставила на учет в госреестр оборудование

Это могло привести к печальным последствиям
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Камешковская прокуратура установила, что имеющиеся в районной больнице и введеные в эксплуатацию системы хранения и газификации медицинского жидкого кислорода: газификаторы холодные криогенные, сосуды, работающие под давлением, стационарный атмосферный испаритель и газосмесительное оборудование, - относящиеся к оборудованиям, работающим под избыточным давлением с использованием окисляющих веществ, не поставлены на учет и не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

- Бесконтрольное использование перечисленного оборудования нарушает требования промышленной безопасности, может повлечь возникновение аварий, причинение вреда здоровью граждан и имуществу больницы, - отмечают в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействие «Камешковской центральной районной больницы», а также возложении обязанностей на медицинское учреждение включить системы хранения и газификации медицинского жидкого кислорода в государственный реестр опасных производственных объектов.