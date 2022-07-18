В Суздале после 4 лет строительства дома дольщики получат свое жилье

На территории Суздальского района с 2018 года с привлечением денежных средств участников долевого строительства застройщиком ООО «СТК Стратегия» осуществлялось строительство трехэтажного 30-квартирного жилого дома, расположенного в поселке Боголюбово.

Срок завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию был установлен до 31 декабря 2019 года. Однако к указанному сроку строительство завершено не было.

- С 2020 года по настоящее время межрайонной прокуратурой застройщику неоднократно объявлялись предостережения, вносились представления, понуждающие завершить строительство в установленный срок. Благодаря комплексу принятых прокуратурой мер реагирования, 14 июля многоквартирный дом введен в эксплуатацию, - сообщает областная прокуратура.