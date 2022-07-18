Праздник огурца посетило 10,5 тысяч человек

фото ВСМЗ

Спустя два пандемийных года летние народные гуляния, главный герой которых – суздальский огурец, вернулись в Музей деревянного зодчества.

Для детей были организованы мастер-классы и десяток интерактивных анимационных площадок с играми и развлечениями. Для взрослых – концерт и ярмарка мастеров. Ремесленные и торговые ряды заполнили более 60 народных умельцев.

Профессиональные суздальские огуречники представили свою продукцию на главной сцене праздника. Длина самого длинного огурца - 57 см. Выращивала его хозяйка три недели.

«День Огурца – это не только праздник, но и большая организационная работа, – отмечает заместитель генерального директора музея по развитию Александр Капусткин. – Увеличено количество касс на входе, десятки сотрудников задействованы в проверке билетов. Посетителям обеспечена возможность входить и выходить в течение дня столько раз, сколько им захочется. Работают два входа с разных сторон Музея деревянного зодчества. Городскими властями также проделана большая работа по организации движения, парковок».

«Сегодня проектируются две въездные парковки, которые называются перехватывающими. Они будут располагаться на подъездах к Суздалю с юга и с востока. Уверен, что в 2024 году эта тема будет реализована», – сказал глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров.

Кульминацией праздника стал запуск в небо куклы-огурца. Главного героя народных гуляний отправили в воздушное путешествие люди, которые стояли у истоков создания этого праздника – директор Суздальского филиала музея Алла Зайкова и экс-руководитель ВСМЗ, ныне генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Этот праздник в истории музея – поворотный момент, когда музеи были призваны находить новые формы работы. Тогда надо было придумать что-то такое, чтобы маленький Суздаль на один день стал центром вселенной, и у нас это получилось. Сегодня уже нельзя представить, что Суздаль может существовать без Праздника Огурца. Эта история длинною в 20 лет. Я приехала только на один день. Не приехать на этот праздник для меня было просто невозможно», – сказала Светлана Мельникова.

За всё время из 20 выпущенных в небо кукол-огурцов было найдено только восемь. Тот, кто найдёт улетевший символ нынешнего праздника, без презента не останется.