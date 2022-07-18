Два уфимца украли из владимирского книжного магазина комиксы

Владимирские полицейские раскрыли дело о краже из книжного магазина коллекционных комиксов, которое произошло в конце июня. Как сообщил владелец магазина, кимксов украли на пять тысяч рублей.

В итоге сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастны молодые парни из Уфы. 24-летний и 21-летний безработные студенты проезжали через Владимир и в итоге отметились у нас лишь кражей.

Молодые люди дали признательные показания. Оказалось, что один из приятелей является коллекционером комиксов. Денег на покупку нового издания у молодого человека не было, поэтому фигуранты решили похитить печатную продукцию. Сложив в рюкзак комиксы, сообщники скрылись из магазина и уехали на автомобиле.

Материальный ущерб подозреваемые возместили полностью. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.