56 тысяч жителей Владимирской области страдают сахарным диабетом

Сахарный диабет является проблемой всех возрастов и стран. В настоящее время эта болезнь занимает третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Рост заболеваемости сахарным диабетом носит эпидемический характер. За последние 15 лет количество пациентов с этим недугом в России выросло более чем в два раза. Во Владимирской области также отмечается рост числа больных сахарным диабетом. Если в 2016 году в регионе насчитывалось свыше 47 тысяч пациентов с этим заболеванием, то в 2021 году это количество увеличилось до 56 тысяч.

За последние полгода количество обслуженных рецептов для льготополучателей Владимирской области с сахарным диабетом увеличилось на 85 процентов. Если в первом полугодии 2021 года было обслужено 63611 рецептов на сумму 141 млн рублей, то за аналогичный период этого года уже 117521 рецепт на сумму 241,4 млн рублей.

«В этом году темпы по лекарственному обеспечению льготников с сахарным диабетом во Владимирской области будут сохранены, а в 2023 году отпуск льготных препаратов для этой категории льготополучателей планируется увеличить ещё в 1,5-2 раза», – проинформировал директор департамента здравоохранения Артём Осипов.