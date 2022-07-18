На Владимирскую область надвигается гроза

Управление гражданской защиты города Владимира сообщает о неблагоприятных метеорологических явлениях. В ближайшие 2 - 4 часа, с сохранением до конца текущих суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, местами сильным, усиление юго-западного ветра порывы 12 – 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличиваются риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушениями в работе ЖКХ, водоотводящих систем. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падения деревьев.

Управление гражданской защиты города рекомендует гражданам быть предельно внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.