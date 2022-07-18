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Здоровье18 июля 2022 6:37

Во Владимирской области 18 июля 2022 года коронавирус выявили у 12 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 июля 2022 года лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 4 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Ковровском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152524 случаев заболевания (41493 сл. в г. Владимире, 16837 сл. в Муромском, 17981 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9749 сл. в Александровском, 6501 сл. в Юрьев-Польском, 12782 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3328 сл. в Собинском, 1413 сл. в г. Радужный, 5041 сл. в Киржачском, 3224 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5448 сл. в Вязниковском, 5230 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).