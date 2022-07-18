Во Владимирской области 18 июля 2022 года коронавирус выявили у 12 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 июля 2022 года лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 4 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Ковровском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152524 случаев заболевания (41493 сл. в г. Владимире, 16837 сл. в Муромском, 17981 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9749 сл. в Александровском, 6501 сл. в Юрьев-Польском, 12782 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3328 сл. в Собинском, 1413 сл. в г. Радужный, 5041 сл. в Киржачском, 3224 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5448 сл. в Вязниковском, 5230 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).