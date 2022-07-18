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Происшествия18 июля 2022 5:19

В Собинском районе утонула 60-летняя женщина

Она была пьяной
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

16 июля на озере Рассохино у деревни Кадыево отдыхала компания взрослых людей. Употребляли спиртные напитки. После очередного купания, женщина задержалась в озере. Через пару минут её уже обнаружили неподвижную в воде лицом вниз.

- 60-летнюю женщину вытащили из озера и приступили к реанимационным действиям, но безрезультатно. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть женщины, - сообщают Собинские вести МЧС.

По данным МЧС, с начала купального сезона во Владимирской области утонули уже 15 человек, в том числе 6 детей.