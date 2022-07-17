Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2022 14:54

Во Владимире отмечают ежегодный праздник «Вишневый Спас»

Гулянья будут продолжаться до самого вечера 17 июля
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает горадминистрация Владимира, в полдень в «Патриаршем саду» в рамках праздника состоялся концерт художественных коллективов и исполнителей областного центра, куда пришло довольно большое количество зрителей.

Здесь же открылись экскурсии, мастер-классы, творческие мастерские и многое другое.

Завершится праздник на смотровой площадке улицы Георгиевской выступлением ивановской квер-группы «Bride Town», которая даст здесь бесплатный концерт. Он начнется в 19.00.

Напомним - «Вишневый Спас» отмечается ежегодно в середине июля и посвящен одному из известных туристических брендов — Владимирской вишне. Когда-то вишню из Владимира поставляли на царский стол, а также Патриарху.