Во Владимире отмечают ежегодный праздник «Вишневый Спас»

Как сообщает горадминистрация Владимира, в полдень в «Патриаршем саду» в рамках праздника состоялся концерт художественных коллективов и исполнителей областного центра, куда пришло довольно большое количество зрителей.

Здесь же открылись экскурсии, мастер-классы, творческие мастерские и многое другое.

Завершится праздник на смотровой площадке улицы Георгиевской выступлением ивановской квер-группы «Bride Town», которая даст здесь бесплатный концерт. Он начнется в 19.00.

Напомним - «Вишневый Спас» отмечается ежегодно в середине июля и посвящен одному из известных туристических брендов — Владимирской вишне. Когда-то вишню из Владимира поставляли на царский стол, а также Патриарху.