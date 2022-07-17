В Александровском районе дотла сгорели два дома и две хозпостройки

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о том, что в деревне Базуново горит дом №16, поступил на пульт диспетчеров пожарной охраны в 16.35. На место выехали 23 сотрудника МЧС на семи пожарных машинах.

На месте оказалось, что огнем охвачен один жилой дом, а также стоящий с ним по соседству нежилой и две хозяйственные постройки. Также огонь грозил перекинуться еще на один жилой дом.

В результате пожарным удалось отстоять другие строения, локализовать пламя и ликвидировать пожар на площади 103 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.