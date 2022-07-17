Во Владимирской области стерлядь могут разрешить к любительскому вылову

Как сообщает областная Госохотинспекция, в настоящее время Владимирская область является лидером по выпуску в рыбохозяйственные водоемы стерляди среди 18 регионов, находящихся в зоне обслуживания Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Так, только с 4 по 15 июля в Оку было выпущено 2,8 миллиона мальков этой осетровой рыбы, занесенной в Красную книгу Владимирской области.

В текущем году на Оке завершается научная экспедиция, по результатам которой ихтиологи дадут оценку запасам всех водных биологических ресурсов, включая стерлядь. Еще четыре года назад в региональном отделе Рыбоохраны рассказывали, что стерлядь во Владимирской области имеет тенденцию к увеличению популяции, и в перспективе ее могут разрешить к вылову. Напомним, сейчас добывать эту рыбу запрещено каким бы то ни было способом.

Теперь в Госохотинспекции подтвердили, что если запасы стерляди в водоемах региона окажутся достаточными, это позволит впервые в России исключить ее из региональной Красной книги и разрешить для любительского рыболовства. Впрочем, пока никаких конкретных дат не называется.